Inmiddels 19 poederbrieven door heel Nederland, politie deelt foto

Op negentien plekken verspreid over heel Nederland zijn de afgelopen dagen poederbrieven bij de post gevonden. Ze zijn bezorgd op twaalf locaties in Amsterdam en in Amersfoort, Arnhem, Best, Rotterdam, Utrecht, Roermond en Zeist, meldt de politie.

De ontvangers waren onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgeverijen. De politie heeft een foto vrijgegeven van een van de enveloppen. Als afzender staat het postbusadres van verzekeraar Nationale Nederlanden in Den Haag vermeld. Een woordvoerder van het bedrijf wil daar desgevraagd nog niks over zeggen.

Onderzocht wordt nog waar de poederbrieven vandaan komen, of er een verband is tussen de verschillende zaken en wat het motief is van de verzender of verzenders. De politie houdt nadrukkelijk rekening met het scenario dat de brieven door een en dezelfde persoon zijn verstuurd.

De brieven worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Het moet dus nog blijken wat erin zit, maar bij enkele ontvangers hebben ze geleid tot lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen.