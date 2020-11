Politie ontving tot nu toe veertig schadeclaims voor aanslag Alphen in 2011

Er zijn tot nu toe zo'n veertig schadeclaims ingediend tegen de politie vanwege de aanslag in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn door Tristan van der Vlis in 2011. Dat meldt het AD op basis van informatie van de stichting die de schadeclaims afhandelt.

Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de politie aansprakelijk was voor de schade van slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij. Tristan van der Vlis schoot zes mensen dood en verwondde zestien anderen. Hij beschikte over een wapenvergunning, maar volgens de Hoge Raad had hij die nooit mogen krijgen omdat de politie wist dat hij psychische problemen had.

In april werd daarom stichting VSSA opgericht. Die ontvangt en behandelt de schadeclaims, onafhankelijk van de politie en zijn verzekeraar Centraal Beheer Achmea. Secretaris Derk-Jan van der Kolk zegt tegen het AD dat er nog zo'n honderd claims worden verwacht de komende tijd.

Over de hoogte van de bedragen van de claims die tot nu toe zijn ingediend, doet hij geen uitspraken. 80 procent van de claims is ingediend vanwege psychisch letsel dat slachtoffers vanwege de schietpartij hebben opgelopen.

