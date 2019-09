Politie aansprakelijk voor schade aanslag winkelcentrum Alphen

De politie is aansprakelijk voor de schade van de aanslag in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn in 2011, oordeelt de Hoge Raad. Bij de schietpartij overleden zes mensen en raakten zestien gewond. De schutter, Tristan van der Vlis, doodde zichzelf.

Tristan van der Vlis had een legaal vuurwapen: hij kreeg een wapenvergunning van de politieregio Hollands Midden. Slachtoffers en nabestaanden vinden dat hij nooit een vergunning had mogen krijgen, omdat al bekend was dat hij te maken had met psychische problemen. Daarom eisten zij een schadevergoeding.

Het hof in Den Haag stelde hen eerder in het gelijk, maar de politie ging in cassatie. De Hoge Raad verwerpt dat beroep van de politie.

Bezinnen

De politie zegt in een reactie de uitspraak te respecteren. "Deze uitspraak betekent iets voor onze professionaliteit en ons vakmanschap", zegt korpschef Erik Akerboom van Nationale Politie. "Wij moeten ons nu bezinnen op onze verantwoordelijkheid en hoe wij deze professioneel kunnen blijven uitvoeren."

Het proces van een wapenvergunning verlenen is al aangescherpt sinds de aanslag in Alphen, zegt de politie. Volgens Akerboom zou deze uitspraak kunnen betekenen dat "in de toekomst anders omgaat met aanvragen en verleningen van wapenvergunningen".