EU-leiders schuiven problemen met Pools-Hongaars veto voor zich uit

Op de digitale EU-top hebben de Europese leiders het conflict met Hongarije en Polen over de begroting niet verder op de spits gedreven. De behandeling van de kwestie, die op het laatste moment aan de agenda van de leiders werd toegevoegd, duurde iets meer dan een kwartier.

De zaak draait om het veto dat Hongarije en Polen deze week uitspraken over de EU-begroting voor de komende zeven jaar. Ze blokkeren ook het coronasteunpakket van 750 miljard euro.

Bondskanselier Merkel van EU-voorzitter Duitsland vertelde de andere leiders op de top dat Hongarije en Polen, gesteund door Slovenië, grote bezwaren hebben tegen de afspraken die zijn gemaakt om landen die het niet zo nauw nemen met de regels van de rechtsstaat voortaan te korten op Europese subsidies. Merkel zei dat gezocht wordt naar oplossingen.

Overdreven

Ook voorzitter Michel van de Europese Raad kreeg het woord, waarna de Hongaarse premier Orbán mocht uitleggen waarom hij een veto had uitgesproken. Orbán vindt dat Brussel zich namelijk niet moet bemoeien met de manier waarop de democratie in zijn land is georganiseerd. Ook de Poolse premier Morawiecki zei dat zijn land de koppeling tussen de rechtsstaat en het stopzetten van subsidies overdreven vindt. De Sloveense leider Jansa gebruikte vergelijkbare woorden.

Daarna concludeerde voorzitter Michel dat er een probleem is, maar dat de komende dagen en weken naar een oplossing wordt gezocht. De andere leiders hadden geen behoefte om zich op dit moment in de discussie te mengen. Vooraf was duidelijk dat de 24 EU-landen die de afspraken wel steunen niet bereid waren om daarover te onderhandelen.

Premier Rutte zei na afloop dat de bal nu bij Hongarije en Polen ligt. Volgens hem hebben die landen de verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden. "In de Europese Unie werkt het niet zo dat je de coronasigaar kan uitdrukken, tegenstemt en dan gaat wachten tot de rest de gebraden kippetjes bij jou naar binnen laat vliegen", zei Rutte. "Dan word je ook geacht te zeggen hoe dan wel."

Europees Parlement

Bij het zoeken naar een uitweg zal het Europees Parlement een belangrijke rol spelen. Het parlement moet instemmen met een compromis. Het huidige voorstel is er ook gekomen op aandringen van het parlement, dat vindt dat het na jaren praten over principes van de rechtsstaat nu tijd is om tot daden over te gaan. De leider van de grootste fractie in het parlement, de Duitser Manfred Weber, liet eerder vandaag weten dat het parlement niet van plan is om in te binden.

Na de discussie over de begroting spraken de leiders verder over de coronacrisis.