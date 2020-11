Ex-gebruiker designerdrug (19) waarschuwt: 'Depressief gevoel, vond niks leuk'

Al snel ging hij meer gebruiken. "Dan krijg je van iemand een telefoonnummer en kun je het makkelijk zelf bestellen. Op een gegeven moment gebruikte ik het vier of vijf keer per week en soms zelfs op school." Langzamerhand merkte Michael dat hij niet meer zonder kon. Bovendien raakte hij steeds vaker in een dip als de stof uitgewerkt was. "Een depressief gevoel, ik vond niks meer leuk. Ik had het gevoel dat mijn karakter veranderde."

Het moment dat vrienden hem vertelden dat ze liever niet meer met hem om wilden gaan als hij bleef gebruiken, zorgde voor een omslag. "Ik praatte er met een goede vriend over en vertelde dat het op school niet goed ging en dat ik bang was dat ik mijn baan kwijt zou raken. Toen besloot ik dat ik wilde en moest stoppen."

Stoppen was niet makkelijk. Michael was moe en trilde in het begin veel. "Maar na een tijdje kwam mijn energie terug en inmiddels voel ik me goed. Ik heb ook weer zin om dingen te ondernemen." Hij is niet bang om in de verleiding te komen weer te gaan gebruiken, ondanks dat verschillende dealers hem geregeld berichten sturen met aanbiedingen.