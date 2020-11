Staatssecretaris wil komend voorjaar verbod designerdrugs

3-MMC is niet verboden, terwijl het spul volgens experts wel risico's met zich meebrengt.

Tot nu toe heeft het weinig zin om een nieuwe drug op de opiumlijst te zetten. "Als wij een bepaalde drug op de lijst plaatsen, verzinnen zij een nieuwe stof om er aan toe te voegen, geven ze de nieuwe drug een mooie naam, en het is plotseling legaal", zegt Blokhuis.

De staatssecretaris hoopt dat begin volgend jaar in één keer meerdere stoffen verboden kunnen worden. Het gaat om hoofdbestanddelen van veelgebruikte drugs. "En zodra zo'n stof ergens in verwerkt is, is die drug ook illegaal."

Handhavingsprobleem

Tot die tijd kan er niet veel tegen worden gedaan, zegt Blokhuis. "Zo'n designerdrug levert twee grote problemen op: de politie kan ten eerste niet handhaven, want wat legaal is, dat mag. Ten tweede denken gebruikers vaak dat het niet zo schadelijk is: het is immers legaal. Maar alle experts zeggen mij dat dit troep is."

Burgemeester Tanja Haseloop van Oldebroek pleitte eerder al voor een verbod op designerdrugs. "We kunnen er nu gewoon te weinig tegen doen. Dus dat het ministerie hier binnenkort een oplossing voor biedt, is wat ons betreft hard nodig."

Het idee voor het wetsvoorstel is niet nieuw: een jaar geleden kondigde de staatssecretaris deze wet aan. "Maar de wet moet wel goed zijn, dus we hebben allerlei mensen laten reageren op het eerste concept, en die reacties moesten we verwerken in ons voorstel."