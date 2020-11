Uitspraak in zaak Nicky Verstappen: waar moeten de rechters over beslissen

Is Jos B. schuldig of niet? Ruim 22 jaar na de verdwijning van Nicky Verstappen op de Brunssummerheide in Limburg doet de rechtbank in Maastricht morgen uitspraak. Verdachte Jos B. hoort dan of hij in de cel moet blijven, en zo ja hoe lang.

B. deed afgelopen maanden tijdens het proces voor het eerst zijn verhaal. Hij verklaarde dat hij op die zomerdag in 1998 aan de bosrand stopte voor "een kleine boodschap". Toen werd zijn aandacht getrokken door iets in de verte. Volgens B. ontdekt hij toen het lichaam van Verstappen. De rechters beslissen uiteindelijk hoe geloofwaardig ze dat verhaal vinden.

Het Openbaar Ministerie is daar al uit en eiste begin oktober vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Jos B. Volgens het OM is hij schuldig aan het seksueel misbruiken en doden van de toen 11-jarige Nicky Verstappen. Daarnaast leggen ze hem het bezit van kinderporno ten laste. Afgelopen weken trokken de rechters zich terug in de zogenoemde raadkamer om te komen tot een vonnis.

Bij iedere zaak, maar zeker in dit soort ingewikkelde zaken wordt in de raadkamer uitgebreid gesproken en nagedacht om tot een vonnis te komen. Hoe dat werkt leggen (oud)-rechters Frank Wieland en Rogier Sonneveldt uit in deze video: