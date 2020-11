Mondkapje niet verplicht in de kerk, wel bij de kapper

Volgorde van vaccineren

De Jonge ging eerder vandaag ook in op het advies van de Gezondheidsraad over een vaccinatiestrategie. Het advies om 60-plussers, kwetsbaren en zorgmedewerkers eerst in te enten noemt de minister "een verstandige lijn", die overeenkomt met internationale ideeën hierover.

Hij wees er wel op dat als er een vaccin is, nog moet worden bekeken hoe geschikt dat is voor bepaalde groepen. "Je moet kijken: is die eerste levering effectief bij deze doelgroep?" In hoeverre De Jonge het advies van de Gezondsheidsraad overneemt, wordt later bekend. Het moet nog worden besproken in het kabinet.