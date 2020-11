Rutte: onenigheid in kabinet leidt niet tot vertraging coronabesluiten

Discussie binnen het kabinet in deze ongewone tijden over de coronacrisis hoort erbij en is niet te voorkomen. Het leidt zeker niet tot vertraging in de besluitvorming. Dat zei premier Rutte in een debat in de Tweede Kamer nadat oppositiepartijen hun zorgen kenbaar maakten over de ruzies in het kabinet, waar meerdere media de afgelopen tijd over schreven.

Onder meer de SP, PvdA en de PVV denken dat de ruzies slecht en schadelijk voor de bestrijding van de coronacrisis zijn. PVV-leider Wilders haalde uitspraken aan over minister de Jonge, die volgens een landelijke krant door collega's verweten wordt "debiele feitenvrije waanideeën" te hebben. Volgens Wilders toont het lekken van dergelijke berichten aan dat er "betonrot" in het kabinet zit.

Vertroebeling

SP-leider Marijnissen zag een deel van het kabinet in kranten klagen over het testbeleid. "Zeker samen met het soms tegenstrijdige kabinetsbeleid is dat zorgelijk. Je mag wel een boek in een winkel kopen maar er niet één in de bieb lenen." Volgens haar is er meer éénduidige communicatie nodig. Het steeds naar buiten komen van discussie helpt daar volgens haar niet bij en leidt tot "vertroebeling in de aanpak."