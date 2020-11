Waarom het nu (wel) knettert in Ruttes coronacrisismachine 

Rutte heeft nu ook veel meer bewindslieden bij zijn corona-overleg moeten betrekken. De onderwijsministers waren bijvoorbeeld not amused toen ze via de media te horen kregen dat in het Catshuis was gesproken over het tijdelijk sluiten van scholen. Daarom wordt er sinds kort in de wekelijks ministerraad ook ook over corona gesproken. "Maar daar wil iedereen natuurlijk wel iets te zeggen hebben", zegt Fresen. "Ministers komen veel sterker op voor hun belangen, en dat maakt het nemen van besluiten niet eenvoudiger."

Uiteindelijk een compromis

Het laatste Catshuisoverleg van zondag 1 november is daar een goed voorbeeld van. Om de jonge vaders, zoals De Jonge, Hoekstra en Koolmees, nog tijd met hun kinderen te gunnen, is het overleg altijd gepland van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Die zondag fietste Rutte pas om half zeven als laatste het hek uit na een gevecht over de koers dat uren duurde. De 'witte jassen' hadden een avondklok willen instellen en winkels en middelbare scholen sluiten. De drie W's en minister Grapperhaus van Justitie vonden dit veel te heftig en gingen dwarsliggen.

Als compromis is gekozen voor het twee weken sluiten van musea, bioscopen, theaters en bibliotheken. Fresen: "Het was zichtbaar een compromis, dat vervolgens veel kritiek en hoon veroorzaakte, omdat het vooral voor de bühne was, maar voor het virus niet veel deed."