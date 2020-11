Hoger opgeleide sporter rent en fietst meer door corona, lager opgeleide zit meer thuis

NOC*NSF maakt zich zorgen over de gestopte sporters. "We weten natuurlijk uit onderzoek dat mensen aan het sporten houden makkelijker is dan mensen opnieuw aan het sporten krijgen", zegt manager sportparticipatie Richard Kaper.

Terwijl het sporten via een vereniging in maart en april bijna tot stilstand kwam, was er een enorme groei in het alleen en ongeorganiseerd sporten. Het gaat dan bijvoorbeeld om wielrennen, hardlopen of thuis oefeningen doen.