Rutte ontvangt oppositieleider Wit-Rusland

Premier Rutte ontvangt morgen de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Het gesprek gaat over de voortdurende crisis in Wit-Rusland. De oppositieleider bezoekt verschillende Europese landen en daar is Nederland er dus een van.

Rutte wil onder meer met haar praten over de inzet van Nederland, om samen met andere EU-landen tot een vreedzame oplossing voor Wit-Rusland te komen.

In het land wordt al tijden gedemonstreerd tegen president Loekasjenko. Die claimt dat hij de verkiezingen van augustus heeft gewonnen, maar volgens de oppositie is Tichanovskaja de echte winnaar. De EU erkent de uitslag ook niet en heeft diverse sancties getroffen tegen Loekasjenko.

Honderden arrestaties

Zondag pakte de oproerpolitie in Wit-Rusland bij protesten tegen Loekasjenko weer honderden mensen op. Bij de acties tegen betogers werden onder meer rubberen kogels en traangas gebruikt en er vielen meerdere gewonden. Ook bij de herdenkingsplek voor de man die woensdag hardhandig werd gearresteerd en een dag later overleed, hield de politie zondag mensen aan. De gedenkplek werd verwoest.

Tichanovskaja, die naar Litouwen is gevlucht, sprak haar afschuw uit over de gebeurtenissen. Na haar bezoek aan Rutte, morgen, spreekt de oppositieleider een dag later ook nog met minister Blok.