Voorwaardelijke celstraf voor man die CDA-Kamerlid Omtzigt uitschold

De man die CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt bij de Tweede Kamer uitschold en bedreigde, is vrijgesproken van bedreiging omdat Omtzigt de bedreiging op de dag zelf niet heeft gehoord. De man uit Heerlen is wel veroordeeld voor poging tot bedreiging. Daarvoor krijgt hij vier maanden voorwaardelijk. Hij hoeft dus niet de cel in.

De 26-jarige man volgde Omtzigt op hinderlijke wijze tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen op 20 augustus. Hij ging recht voor hem staan en schold het Kamerlid uit. Ook riep hij: "Ik zal je doodslaan." Filmpjes daarvan verschenen op sociale media en werden ook bij de politierechter afgespeeld.

Volgens de rechtbank heeft V. zich schuldig gemaakt aan het hinderlijk volgen van Omtzigt en hem belemmerd in zijn vrijheid van beweging. Het OM had vier maanden geëist, waarvan één voorwaardelijk, vanwege bedreiging.