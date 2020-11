Congo verklaart uitbraak ebola voorbij en trekt lessen voor strijd tegen corona

De Democratische Republiek Congo beschouwt de laatste uitbraak van ebola in het land als voorbij. Het virus was een half jaar geleden opgedoken in de westelijke provincie Équateur, kort voordat een andere grote uitbraak van het dodelijke virus in het oosten van het land was bedwongen. Van de 130 bevestigde gevallen zijn er 55 mensen overleden in Équateur.

Het einde van de jongste uitbraak van het virus werd aangekondigd door gezondheidsminister Logondo, die zei dat er nu 48 dagen geen nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Hij riep de bevolking op om waakzaam te blijven en alle hygiënemaatregelen in acht te blijven nemen, ook omdat dat werkt in de strijd tegen het coronavirus.

Volgens hem heeft het land ebola ditmaal onder controle gekregen doordat er vaccins en behandelingen voorhanden waren en er behandelcentra in de buurt van uitbraken zijn geplaatst. Daardoor konden zo'n 40.000 mensen worden ingeënt, ook op afgelegen plekken diep in het regenwoud.

Koeltechnologie voor coronavaccins

Uit de aanpak van deze laatste uitbraak hoopt Congo lessen te trekken voor de bestrijding van corona. De technologie die de ebolavaccins dagenlang gekoeld hield tot -80 graden op plekken waar geen elektriciteit is, zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook gebruikt kunnen worden voor een vaccinatieprogramma tegen het coronavirus.

Ook het Internationale Rode Kruis en de Rode Halvemaan zeggen de lessen uit de strijd tegen ebola in te zetten tegen het coronavirus. Zo wordt er net als tegen ebola gebruikgemaakt van vrijwilligersteams die snel lokaal ingezet kunnen worden.

Sinds ebola in 1976 werd ontdekt bij de Ebolarivier in Congo heeft het land elf keer te kampen gehad met het uiterst besmettelijke virus, dat hoge koorts, bloedingen in het lichaam en diarree veroorzaakt. De uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde, de tiende, eiste 2200 levens en was daarmee de op één na dodelijkste. Het land is nu voor het eerst in 2,5 jaar tijd ebolavrij.