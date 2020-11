OMT: Kerst met maximaal zes gasten, extra voorzorg voor bezoek ouderen

Als het kabinet besluit de coronamaatregelen te versoepelen, dan moeten Nederlanders kerst in huiselijke kring vieren, met maximaal zes gasten uit dezelfde regio. En wie tijdens de feestdagen ouderen of kwetsbare personen wil bezoeken, moet in de tien dagen daarvoor het aantal andere contacten verder beperken. Dat adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet in aanloop naar de persconferentie van gisteravond.

Het OMT ziet het nu nog niet zitten om de maatregelen te versoepelen. "Er komt dagelijks nog een aanzienlijk aantal nieuwe Covid-19-gevallen bij, de bulk is nog groot", stellen de deskundigen. "En hoe meer mensen samenkomen, hoe hoger het risico op overdracht en opleving van de epidemie." Ze drukken het kabinet op het hart dat het (tijdelijk) afschalen van de maatregelen rond de feestdagen "een politieke afweging" is. "Het risico zou daarbij nadrukkelijk benoemd moeten worden."

Premier Rutte en minister De Jonge zeiden gisteren dat ze hopen begin december duidelijk te kunnen maken wat de mogelijkheden rond de Kerstdagen zijn. "We snakken allemaal naar meer samen uit, en minder alleen thuis", zei De Jonge. Maar hij benadrukte ook nog eens dat we moeten oppassen dat wel elkaar niet onder de kerstboom een derde golf cadeau moeten doen. Hij verwees daarbij naar Canada, waar na de viering van het familiefeest Thanksgiving half oktober, het aantal besmettingen snel opliep.

Een test per maand

Minister De Jonge stuurde het OMT-advies vannacht naar de Tweede Kamer, samen met een brief waarin hij een overzicht geeft van de stand van zaken in de aanpak van de coronacrisis. Hij zegt daarin dat hij de testcapaciteit dusdanig wil opvoeren, dat iedereen in Nederland zich in maart volgend jaar één keer per maand kan laten testen. Dat betekent dat er dan 10 miljoen testen per maand moeten kunnen worden gedaan, ook bij mensen die geen klachten hebben.

Verder schrijft De Jonge dat reizigers uit risicogebieden bij aankomst in Nederland een negatief testresultaat moeten tonen. Voor mensen van buiten de EU, het Schengen-gebied en het Verenigd Koninkrijk wil hij die maatregel half december laten ingaan. Voor de anderen, inwoners van gebieden met open grenzen, moet de wet eerst gewijzigd worden. De Jonge hoopt dat hij hen vanaf komend voorjaar een negatieve bewijsplicht kan opleggen.

Ook meldt de minister van Volksgezondheid in zijn brief dat docenten en ander onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en op de universiteiten geen anderhalve meter afstand hoeven te houden, als dat niet anders kan. Ook leerlingen en studenten onderling hoeven zich niet altijd meer aan de afstandsregel te houden. Dit gold al voor kinderen op de basisschool.