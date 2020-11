VS gaat Mexicaanse oud-defensieminister niet vervolgen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft besloten de Mexicaanse oud-defensieminister Salvador Cienfuegos niet te vervolgen. Volgens justitieminister Barr zal Cienfuegos nu in Mexico "onderzocht en eventueel berecht" worden, zo zei hij in een gezamenlijke verklaring met de procureur-generaal van Mexico.

De generaal werd ruim een maand geleden op de luchthaven van Los Angeles opgepakt op verdenking van drugssmokkel en witwassen. De Amerikaanse autoriteiten waren toen al ruim een jaar naar hem op zoek. Er hing Cienfuegos een celstraf van minimaal tien jaar boven het hoofd.

Mexico gepikeerd door arrestatie

In de verklaring legde Barr verder niet uit waarom is besloten de zaak tegen Cienfuegos in de VS te schrappen. Maar in de rechtbankstukken staat volgens persbureau Reuters dat "gevoelige en belangrijke overwegingen in buitenlands beleid" een rol spelen.

De Mexicaanse regering zou niet blij zijn geweest met het oppakken van Cienfuegos. De arrestatie was vooraf niet overlegd en de Mexicanen zagen het als een inbreuk op de eigen soevereiniteit.

Uit de gezamenlijke verklaring van justitieminister Barr en de Mexicaanse procureur-generaal wordt niet duidelijk of Cienfuegos in Mexico ook daadwerkelijk zal worden vervolgd. Wel hebben de Amerikanen al het bewijs overgedragen aan Mexico en zegt de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Ebrard dat er een "open onderzoek" wordt gestart naar Cienfuegos.

Cienfuegos vliegt waarschijnlijk spoedig terug naar Mexico.

Kartelconnecties

Onder oud-president Peña Nieto had de 72-jarige Cienfuegos zes jaar lang de leiding over het leger, tussen 2012 en 2018. In die tijd zou hij volgens de DEA, de Amerikaanse overheidsinstantie die illegale drugs bestrijdt, het zogenoemde H-2-kartel hebben gefaciliteerd bij drugshandel en het leger hebben ingezet tegen rivaliserende kartels.

Amerikaanse aanklagers bestempelden Cienfuegos vorige maand nog als vluchtgevaarlijk. Ze vreesden dat de oud-minister eenmaal op vrije voeten via bevriende kartelleden zou pogen de VS te ontvluchten, om daarna onder te duiken in Mexico.

Mensenrechtenschendingen

In de tijd dat Cienfuegos defensiechef was, werd het Mexicaanse leger beschuldigd van het schenden van de mensenrechten. Zo kwamen in 2014 bij een schietpartij in de buurt van een warenhuis tussen het leger en een criminele bende 22 verdachten om het leven. Uit onderzoek bleek later dat veel verdachten zich al hadden overgegeven, toen ze werden doodgeschoten.

Ook werden er dit jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd voor militairen die zes jaar geleden betrokken zouden zijn geweest bij de verdwijning en dood van 43 studenten.