Mexicaanse oud-minister opgepakt in VS wegens drugssmokkel

Op de luchthaven van Los Angeles is een voormalig minister van Defensie opgepakt op verdenking van drugssmokkel en witwassen. Het gaat om Salvador Cienfuegos, die onder oud-president Peña Nieto zes jaar lang de leiding had over het leger.

Cienfuegos werd gearresteerd in opdracht van de DEA, de Amerikaanse overheidsinstantie die illegale drugs bestrijdt. Familieleden die op dat moment bij hem waren, zijn weer vrijgelaten.

De 72-jarige generaal Cienfuegos was van 2012 tot 2018 minister van Defensie. Meerdere kabinets- en partijleden waren in die tijd betrokken bij grootschalige corruptie.

In de tijd dat Cienfuegos defensiechef was, werd het leger beschuldigd van het schenden van de mensenrechten. Zo kwamen in 2014 bij een schietpartij in de buurt van een warenhuis tussen het leger en een criminele bende 22 verdachten om het leven. Uit onderzoek bleek later dat veel verdachten zich al hadden overgegeven, toen ze werden doodgeschoten.

Ook werden er dit jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd voor militairen die zes jaar geleden betrokken zouden zijn geweest bij de verdwijning en dood van 43 studenten.