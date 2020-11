Domkerk Utrecht na jaren weer uit de steigers

De huidige Domkerk is voor het overgrote deel in de dertiende en veertiende eeuw gebouwd. De bouwers metselden de gotische kerk om de toenmalige romaanse kerk, die naarmate de bouw vorderde stukje bij beetje werd afgebroken. De Domkerk heeft de hoogste gotische gewelven in Nederland (33 m) en de Domtoren is de hoogste kerktoren in Nederland (112 m).

Van de oorspronkelijke kerk resteren tegenwoordig slechts het koor, het dwarsschip en de toren. Het schip, waarvan de bouw nooit was voltooid, stortte in bij een tornado in 1674. Als gevolg daarvan kwamen Domtoren en het resterende deel van de Domkerk los van elkaar te staan.

De Utrechtse Dom is ondanks het ontbrekende middenschip en de ernstige vernielingen die de overgang naar het Protestantisme rond 1578-1580 met zich meebracht, een van de belangrijkste gotische monumenten in Nederland.