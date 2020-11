Schouten tegen protesterende boeren: stikstofwet kan niet wachten

Minister Schouten wil haar wet Stikstofreductie en natuurverbetering nog steeds voor de Kerst door het parlement hebben. Dat is nodig om "boeren die door willen gaan, perspectief te geven", zei zij in reactie op het boerenprotest van vandaag. Boeren van Farmers Defence Force (FDF) proberen de stikstofwet tegen te houden.

De wet, die Schouten vorige maand naar de Tweede Kamer stuurde, regelt dat de stikstofuitstoot in 2030 26 procent lager moet liggen dan nu en dat beschermde Natura 2000-gebieden zich moeten kunnen herstellen. De boeren van actiegroep FDF, die vandaag met trekkers naar Den Haag kwamen, vinden dat zij een te grote bijdrage moeten leveren.

Volgens hen wil Schouten de stikstofwet er snel even voor de Kerst doorheen jassen. Maar dat is niet zo, zegt de minister. "De stikstofwet is al heel lang geleden aangekondigd, en ik krijg ook wel eens het omgekeerde te horen: dat het allemaal te lang duurt."

Huis ten Bosch

De wet moet per 1 januari de noodmaatregelen vervangen die aan het einde van het jaar aflopen. "We hebben een opgave en daar sta ik voor en daar werk ik aan. We moeten met elkaar maatregelen nemen om de stikstof te verminderen", zegt de minister. Zij wijst erop dat niet alleen de boeren hun steentje moeten bijdragen, maar ook andere sectoren, zoals de bouw. Bovendien, benadrukt Schouten, vertegenwoordigen de boeren van Farmers Defence Force lang niet alle boeren.

Zeker duizend boeren verzamelden zich vanmorgen op de Koekamp in Den Haag. Daarna reed een deel van de boeren luid toeterend langs Huis ten Bosch, de woning van koning Willem-Alexander. In de middag reden ze door naar Leidschendam, waar het kantoor van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zit.