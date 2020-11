'Vegan Streaker' moet cel in voor brand bij eendenslachterij

Dierenrechtenactivist Peter Janssen is veroordeeld tot 25 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk, voor brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo. De 35-jarige man, bekend geworden als de Vegan Streaker, moet ook een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen.

De activist stak bijna een half jaar geleden midden in de nacht een vrachtwagen en trailers in brand. De bewoners van zes omliggende huizen werden geëvacueerd, meldt Omroep Gelderland.

Janssen kwam in beeld als verdachte, omdat zijn autosleutel bij de eendenslachterij werd gevonden. Die sleutel zat in zijn broek, die hij uitdeed nadat hij zichzelf per ongeluk ook in brand had gezet.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man zichzelf in brand steekt: