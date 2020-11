Claim farmaceut Moderna: ons coronavaccin is voor 94,5 procent effectief

Farmaceut Moderna claimt op basis van tussentijdse resultaten dat het coronavaccin dat het bedrijf ontwikkelt voor 94,5 procent effectief is. De president van het bedrijf, Stephen Hoge, spreekt van een "zeer belangrijke mijlpaal".

Het gaat om de eerste resultaten van de zogeheten fase-3-studie. Daaruit moet blijken of het vaccin mensen beschermt tegen de ziekte covid-19. Er doen 30.000 mensen aan dat onderzoek mee. De helft van hen krijgt twee doses van het vaccin mRNA-1273, de andere helft krijgt twee placebo's.

Tot nu toe is bij 95 deelnemers covid-19 vastgesteld. 90 van hen hadden een placebo ontvangen, 5 van hen kregen het kandidaat-vaccin. Ook waren er 11 gevallen van ernstige covid-19. Volgens Moderna hadden al die mensen een placebo ontvangen en niet het echte vaccin.

Versnelde beoordeling

Het Europees medicijnagentschap EMA is gestart met een zogeheten rolling review voor het vaccin van Moderna. In een rolling review worden de resultaten van een onderzoek extra snel beoordeeld.

Normaal gesproken leggen farmaceuten de resultaten van hun vaccinonderzoek pas ter beoordeling aan de autoriteiten voor als ze alle onderzoeken hebben afgerond. In uitzonderlijke situaties kunnen farmaceuten een rolling review aanvragen, waarin ze tussentijdse resultaten met de autoriteiten delen.

De eisen waaraan vaccins moeten voldoen veranderen daardoor niet, maar de autoriteiten kunnen eerder een oordeel vormen. "Buiten coronatijd kan een beoordeling anderhalf jaar duren. Hoelang het met deze procedure duurt, hangt af van de kwaliteit van de onderzoeksgegevens en of wij aanvullende vragen hebben", zegt een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). "Eerder dit jaar is de virusremmer remdesivir versneld beoordeeld, dat lukte het EMA toen in vier weken."

Mogelijk 160 miljoen doses

Het vaccin van Moderna is een van de zes vaccins die het onderhandelingsteam van de Europese Unie heeft gereserveerd. Er zijn 80 miljoen doses gereserveerd en er is een optie om op te schalen naar 160 miljoen doses. Als het EMA uiteindelijk positief oordeelt over het vaccin, kan de Europese Commissie een vergunning verlenen.

Eerder kondigde het EMA al snelle beoordelingsprocedures aan voor het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford en voor het vaccin van Pfizer en BioNTech. Van dat laatste vaccin claimde de producent vorige week op basis van tussentijdse resultaten dat het 90 procent effectief zou zijn.