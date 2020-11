Serious Request-dj's dit jaar in 'lockdown' voor inzamelingsactie corona

De 3FM-actie Serious Request: The Lifeline staat dit jaar in het teken van de strijd tegen het coronavirus. In de week voor Kerst gaan drie dj-teams in 'lockdown' vanaf de voormalige luchtmachtbasis Twenthe om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

De opbrengst is bedoeld voor de coronazorg. "Overal staan hulpverleners, lokale klinieken en ziekenhuizen onder hoogspanning als gevolg van de coronapandemie", schrijft radiozender NPO 3FM. "Zij zijn overbelast, vaak met desastreuze gevolgen. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis, dat zich in Nederland en in het buitenland inzet om die druk op hulpverleners te verlichten met mensen en middelen."

Van 18 tot en met 24 december worden drie duo's 'opgesloten' in een hangar, met daarin een loopband bij wijze van lifeline. Het gaat om de radioduo's Wijnand Speelman en Rob Janssen, Sander Hoogendoorn en Sophie Hijlkema en Frank van der Lende en Eva Koreman.

Andere opzet

Nadat 3FM in 2018 was opgehouden met het Glazen Huis, veranderde de opzet in een actie waarbij de dj's te voet door het hele land gingen om geld in te zamelen. Vanwege corona is besloten dat dit jaar niet te doen. De eerder aangekondigde route van Roermond naar Zwolle wordt uitgesteld naar volgend jaar.

Vorig jaar werd met de actie ruim 1,4 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van mensenhandel. Afgelopen juni werd bekend dat 3FM volgend jaar na zeventien jaar stopt met de samenwerking met het Rode Kruis.