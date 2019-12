Serious Request haalt ruim 1,4 miljoen euro op voor slachtoffers mensenhandel

De 3FM-actie Serious Request: The Lifeline heeft 1.418.513 euro opgeleverd. Het eindbedrag werd bekendgemaakt op een evenement op de Ossenmarkt in Groningen.

Het radiostation heeft dit jaar samen met het Rode Kruis geld ingezameld voor slachtoffers van mensenhandel. Mensen konden geld doneren of tegen betaling een plaat aanvragen. 3FM-dj's liepen in de week voor Kerst in duo-estafette van Goes naar Groningen. Daar kwamen ze vanavond aan.

Loverboy-slachtoffer Sameena haalde op de laatste dag van de actie met een hardlooptocht van 100 kilometer ruim 46.000 euro op.

Glazen Huis

Vanaf 2004 werd de 3FM-actie jarenlang gehouden in een Glazen Huis waarin dj's zich een week lang opsloten en niet aten.

Vorig jaar gooide de zender het roer om: de dj's bleven niet meer op één locatie, maar liepen vanuit verschillende plaatsen in Nederland naar de eindbestemming en gingen tussendoor uitdagingen aan. Vorig jaar werd ruim 1,3 miljoen euro opgehaald.