Interim-president Peru na een paar dagen alweer vertrokken

Interim-president Manuel Merino van Peru stapt na een paar dagen alweer op. Het Peruaanse parlement vroeg hem eerder op de dag zijn functie neer te leggen, na een nacht van massaal protest in het hele land. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. Het parlement dreigde met een afzettingsprocedure als Merino niet zelf zou opstappen.

Merino, de voorzitter van het parlement, werd dinsdag beëdigd als president nadat het parlement zijn populaire voorganger Martín Vizcarra had afgezet. Die wordt ervan beschuldigd dat hij als gouverneur in 2014 steekpenningen heeft aangenomen van projectontwikkelaars. Maar zijn medestanders geloven dat hij valselijk wordt beschuldigd. Vizcarra was niet populair in het parlement, maar wel onder de bevolking.

'Coup door het parlement'

Na de afzettingsprocedure gingen Peruanen in het hele land de straat op, om te protesteren tegen wat zij zien als een coup door het parlement. De oud-president zei op Twitter te betreuren dat er doden zijn gevallen. "Het land zal niet toestaan dat de dood van deze moedige jonge mensen ongestraft blijft."

Peru is al jaren in de greep van politieke corruptieschandalen. De afgelopen vijf jaar is tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. Vizcarra's vier voorgangers zijn allemaal verdachten geweest in corruptieonderzoeken.