Duizenden Peruanen protesteren tegen afzetten van president Vizcarra

In veel steden in Peru zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de afzetting van de populaire president Vizcarra. De betogingen verliepen over het algemeen rustig, maar op enkele plekken kwam het tot botsingen tussen demonstranten en de politie. Daarbij zouden elf mensen gewond zijn geraakt, onder wie een aantal journalisten.

De partijloze president Martin Vizcarra werd afgelopen maandag door het parlement afgezet nadat hij was beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. Dat zou zijn gebeurd toen hij nog gouverneur was. Hijzelf spreekt de beschuldigingen tegen.

Sinds de afzetting van Vizcarra is het onrustig in het land, dat al jaren in de greep is van politieke corruptieschandalen. Vizcarra was pas sinds 2018 in functie, toen president Kuczynski was afgetreden na verdenkingen van corruptie.

Volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen in Peru. Vizcarra heeft al aangekondigd zich dan niet verkiesbaar te stellen. In afwachting van verder onderzoek naar mogelijke corruptie is het hem verboden om de komende achttien maanden het land te verlaten.