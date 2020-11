Corona-overleg voorbij, dinsdag meer nieuws

Een groot deel van het kabinet heeft in het Catshuis weer overleg gevoerd over de coronacrisis. Er is niet bekendgemaakt wat het beraad heeft opgeleverd. Dinsdagavond zal meer duidelijk worden op een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

Het is al duidelijk dat het maatregelenpakket dat voor twee weken was aangekondigd woensdag komt te vervallen. Dat betekent onder meer dat musea, bibliotheken, bioscopen en zwembaden weer open mogen, zij het onder voorwaarden.

In de persconferentie zal het kabinet mensen er naar verluidt vooral aan willen herinneren wat het eerdere pakket van 13 oktober inhoudt en uitleggen dat er nog veel beperkingen zijn. Ook zal het kabinet waarschijnlijk schetsen welke versoepelingen mogelijk zijn als de cijfers verder verbeteren, maar ook benadrukken dat het nog niet zover is.

De afgelopen week lieten de dagelijkse besmettingscijfers een wisselend beeld zien. Woensdag, donderdag en vrijdag nam het aantal nieuwe besmettingen toe, dit weekend was er weer een afname. Gemeten over de afgelopen zeven dagen waren er wel 25 procent minder positieve testen dan de week ervoor. Verder nam de ziekenhuisbezetting elke dag af.