Bizarre namen bij verkiezingen Brazilië, Hulken en Kerstmannen op stembiljet

Hoewel dit scoort op sociale media, werken de bizarre campagnes meestal niet. "Juist omdat deze kandidaten volstrekt onbekend zijn, worden ze zelden gekozen", benadrukt politicoloog Vinícius Valle. "Het is een bijna wanhopige poging om aandacht te trekken."

Volgens de politieke wetenschapper hebben dit soort kandidaten een ding gemeenschappelijk. "Ze gebruiken vaak humor, absurditeit en ironie om kritiek te uiten op het politieke systeem. Omdat het anti-politieke sentiment groeit, zien we dat er ook steeds meer bizarre kandidaten meedoen aan verkiezingen."

Anti-establishment

President Bolsonaro heeft zijn overwinning bij de verkiezingen van 2018 deels te danken aan het anti-establishmentgevoel dat bij veel Braziliaanse kiezers leeft. Hij heeft geen partij meer en bemoeide zich slechts met een handjevol campagnes van bondgenoten.

Bolsonaro's populariteit is de laatste maanden gestegen, vooral dankzij de corona-noodsteun aan arme Brazilianen. Maar toen de president zich inzette voor de campagne van burgemeesterskandidaat Russomano in São Paulo, kelderde die vrijwel meteen in de peilingen.

'Zoon 02'

Dat weerhoudt 85 kandidaten er niet van de naam van de president te voeren in hun campagne. "Die mensen liften mee op de populariteit van Bolsonaro", zegt Valle. Slechts een van de kandidaten die de naam Bolsonaro voeren, kreeg ook daadwerkelijk steun van de president. Zijn zoon Carlos probeert voor de zesde keer gekozen te worden in de gemeenteraad van de stad Rio de Janeiro. De laatste keer, in 2016, kreeg hij de meeste stemmen van alle kandidaat-raadsleden in Rio. Dat was nog voor zijn vader president werd. De familie gokt nu op een nieuw record voor 'zoon 02'. Carlos' herverkiezingscampagne is een test voor de populariteit van zijn vader.

Overigens doet zijn moeder, Rogéria, ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rio, met de naam Bolsonaro. Haar campagne kreeg geen steun van haar ex-man, de president.