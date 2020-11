Man in Goes mogelijk mishandeld door 'pedojagers'

Een man die gisteren gewond raakte bij een mishandeling in Goes, is mogelijk slachtoffer geworden van 'pedojagers'. Dat zijn mensen die op eigen houtje op zoek gaan naar mannen of vrouwen die uit zouden zijn op seks met minderjarigen.

De man werd volgens de politie rond 20.20 uur, vermoedelijk door een groep jongeren, in elkaar geslagen. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat, meldt Omroep Zeeland.

Meerdere getuigen hebben tegen de politie verteld dat de man werd mishandeld door 'pedojagers'.