Allemaal een eigen journaal: van FvD tot SP en van Akwasi tot Maurice de Hond

Ook nieuwkomer Omroep Zwart, met boegbeeld rapper Akwasi, heeft zijn zinnen gezet op een eigen nieuwsuitzending. Veel van deze nieuwe, alternatieve journaals stellen dat ze een geluid willen laten horen dat bij de traditionele media niet of te weinig aan bod komt.

Het is natuurlijk goed dat iedereen op YouTube toegang heeft tot berichten en verhalen vanuit zijn of haar politieke partij of opvattingen. De journaals zijn een nieuwe vorm om vanuit die perspectieven te vertellen.

Verzuiling 2.0

Het Wijfjes sterk denken aan een nieuwe vorm van verzuiling. Wijfjes doelt op de periode in de vorige eeuw waarin alle kranten, tijdschriften, tv- en radio-omroepen gelieerd waren aan de politieke opvattingen van hun zuil (zoals katholiek, protestants, liberaal of sociaaldemocratisch). "De tijd waarin media alleen gericht waren op de eigen achterban. Een combinatie van het bevestigen van het eigenlijk gelijk en het bevechten van de andere groep."

Die situatie is nu zelfs nog extremer dan tijdens de verzuiling, zegt columnist Elma Drayer, auteur van het boek Witte Schuld over identiteitspolitiek in Nederland.

"Tijdens de verzuiling zorgden de voormannen van elke zuil ervoor dat de partijen toch met elkaar in gesprek bleven. De zuilen bedienden de achterban, maar hadden wel het doel Nederland bestuurbaar en leefbaar te houden." En dat zijn de nieuwe 'voormannen' volgens Drayer niet van plan, eerder het tegendeel.