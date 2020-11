Partij voor de Dieren wil aarde redden, 'ecocide' moet misdaad worden

Dat moet veranderen, vindt de Partij voor de Dieren. Zij wil het aantal dieren in de vee-industrie met 75 procent verlagen en vindt dat het principe dat de vervuiler betaalt ook voor boeren moet gaan gelden. "Er gaan geen subsidies meer naar technische lapmiddelen, zoals luchtwassers of zogenaamd emissiearme stallen."

Ook moet er volledige openheid komen over "wat dieren in de vee-industrie ondergaan". Op de etiketten op vlees, zuivel en eieren moet staan hoe en hoelang een dier heeft geleefd en hoe het is geslacht.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart. De Partij voor de Dieren heeft op dit moment vier zetels in de Tweede Kamer. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, haalt de partij nu vier tot zes zetels. Zondag maakt de Partij voor de Dieren de kandidatenlijst bekend. In december spreken de leden zich uit over het verkiezingsprogramma en de lijst.