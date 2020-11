Zweedse interesse in Hoogovens. 'Dit zou een stuk beter zijn dan de situatie nu'

De geruchten waren er al en nu hebben het Zweedse SSAB en Tata Steel het bevestigd. Er lopen gesprekken over een overname van Tata Steel Nederland. Voor de al jaren verlieslijdende Britse tak wordt een andere oplossing gezocht.

De eerste reacties vanuit IJmuiden, de vakbonden én het kabinet zijn positief, al is er wat voorzichtigheid omdat er over de voorwaarden nog niks bekend is. De Zweden zijn daarover in gesprek met het Indiase moederbedrijf. Wel is bekend dat SSAB in de staalindustrie geldt als een voorloper op het gebied van een duurzamere staalproductie.

En die verduurzaming is ook in Nederland hard nodig. Want als over tien jaar alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn, is Tata Steel IJmuiden zoals het er nu voorstaat het laatste bedrijf in Nederland dat nog 'kolengestookt' is. De staalfabriek in IJmuiden stoot nu net zoveel CO2 uit als ruim de helft van alle personenauto's in Nederland.

De omgeving klaagt over voortdurende stofregens en er zijn zorgen over de gezondheid van met name kinderen, het RIVM onderzoekt dit. En het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar overtreding van de milieuregels.

Waterstof of CO2-afvang?

Een overname door het Zweede SSAB zou volgens Piet Joustra, in de jaren '90 directeur van een Hoogovens onderdeel, een enorm goede stap zijn als het gaat om duurzaamheid. Tegenwoordig is Joustra voorzitter van een groep economen en voormalig directeuren die willen dat het staalbedrijf veel sneller overstapt op methodes om staal te maken zonder kolen. Ze schreven dit jaar een plan waarmee Tata Steel IJmuiden volgens hen 'de komende decennia in kan gaan'.

"SSAB heeft een proeffabriek waar co2-vrij staal wordt gemaakt, met behulp van groene waterstof. Dat betekent dat ze op concernniveau voor die route gekozen hebben," zegt Joustra. "Het is goed als je een moeder hebt die dat als de juiste weg ziet naar CO2-vrij staal."

De huidige leiding van Tata Steel IJmuiden ziet pas na 2040 ruimte voor alternatieven die kolen vervangen door waterstof. Bij de productie van staal zijn de kolen niet alleen brandstof, maar zorgen ze ook voor het chemische proces om ijzer en later staal te maken. Dat maakt het complex.

De komende jaren zet Tata Steel eerst in op de, naar eigen zeggen, "grootste CO2-afvanginstallatie ter wereld". De CO2 die Tata gaat afvangen moet in eerste instantie opgeslagen worden in lege gasvelden onder de Noordzee.