Nederlandse en Britse tak van Tata Steel uit elkaar, Zweedse interesse voor IJmuiden

De scheiding van Tata Steel Nederland en de Britse tak is in gang gezet. Tata Steel bevestigt dat aan de NOS, verder zegt het Zweedse staalbedrijf SSAB in een persbericht dat er gesprekken lopen over een overname van Tata Steel Nederland. Daarin gaat het ook over een overname van de fabriek in IJmuiden.

Ook moederbedrijf Tata Steel India geeft aan dat het in gesprek is met SSAB en dat het alleen om de Nederlandse tak gaat. De splitsing van de Nederlandse en Britse activiteiten gaat overigens ook door als het niet tot een overname komt.

"De scheiding is in gang gezet", zegt voorzitter Frits van Wieringen van de ondernemingsraad. Hij is voorzichtig positief. "We hebben de afgelopen jaren gezegd dat het een moeilijke situatie is in de staalindustrie." Maar hij wijst erop dat het verkennende gesprekken zijn en dat er twee jaar met het Duitse concern ThyssenKrupp is gepraat. "Uiteindelijk denk ik dat het beter is met dit bedrijf in zee te gaan."

Geen gelopen race

Minister Wiebes van Economische Zaken zegt met belangstelling naar de laatste ontwikkelingen te kijken. "De combinatie van Tata Steel Nederland en het vergelijkbare SSAB lijkt aantrekkelijk. De bedrijven zijn complementair en beide hebben grote ambities voor verduurzaming."

"Het kabinet werkt al langer samen met Tata plannen uit voor een competitief, groen en toekomstbestendig staalbedrijf van wereldklasse, op de unieke locatie in IJmuiden", zegt Wiebes.

Vakbond FNV is positief over het nieuws. De komende tijd zal de bond de ontwikkelingen kritisch gaan volgen. 'Er is nog helemaal niks geregeld. Hoe de details eruit gaan zien weten we nog niet. Ook over baanbehoud is niets bekend. Daarover volgt op korte termijn duidelijkheid', aldus FNV-bestuurder Roel Berghuis.

SSAB benadrukt dat de overname nog geen gelopen race is. "Het is niet zeker dat er een transactie komt en wat dan de voorwaarden van die potentiële transactie zouden zijn."