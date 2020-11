Wit-Russen herdenken overleden demonstrant, EU dreigt met nieuwe sancties

De verdreven oppositieleider Svetlana Tichanovskaja noemt Bandarenka een held, "die stierf vanwege de onmenselijkheid en de terreur van het regime". Op sociale media heeft de politica de oprichting van een Volkstribunaal aangekondigd, waardoor president Loekasjenko en zijn vertrouwelingen zouden moeten worden vervolgd. Ze bestempelt de regering als een terroristische organisatie.

EU dreigt met sancties

De EU spreekt van een "afschuwelijke en schaamteloze actie" van de Wit-Russische autoriteiten. In een verklaring wordt gedreigd met het instellen van nieuwe sancties, naast de bestaande maatregelen zoals een reisverbod en bevriezing van banktegoeden van president Loekasjenko en zijn entourage.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Viasna is het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor Bandarenka's dood. Dat ministerie wijst naar het team dat de dood van de demonstrant onderzoekt. Zij zouden hebben vastgesteld dat Bandarenka dronken was en onder onduidelijke omstandigheden in een noodlottig gevecht terecht is gekomen.

Les voor andere landen

Het is al maanden onrustig in Wit-Rusland: dagelijks gaan Wit-Russen de straat op om te protesteren tegen president Loekasjenko, die volgens de oppositie, de EU en de VS heeft gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen in augustus. Bij de protesten zijn volgens mensenrechtenorganisaties al 17.000 mensen opgepakt en meerdere doden gevallen.

In een tv-interview zei Loekasjenko vandaag nogmaals dat de protesten illegaal zijn. Volgens de president moeten de gebeurtenissen in Wit-Rusland een "zeer serieuze les" zijn voor andere voormalige Sovjetlanden omdat "op een sluwe manier wordt geprobeerd de wereld te herverdelen". Hij benadrukte nogmaals dat hij zijn positie niet zal opgeven.