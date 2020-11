Waarom de EU geen Chinese vaccins tegen corona koopt

Het lijkt er sterk op dat Nederlanders volgend jaar gevaccineerd kunnen worden tegen corona. Met welk vaccin is nog niet bekend, maar de EU heeft alvast deals gesloten voor zes potentiële vaccins en er volgt waarschijnlijk een zevende.

Die worden allemaal ontwikkeld en geproduceerd in Europa of in de VS. In China verloopt de ontwikkeling van vaccins echter ook snel. Vier potentiële vaccins zijn daar in de laatste studiefase beland en er worden zelfs al mensen ingeënt. Waarom zetten we niet ook op die vaccins in?

Klassieke vaccins

Allereerst heeft dat te maken met het type vaccin dat in China wordt ontwikkeld. De meeste Chinese kandidaatvaccins zijn klassieke vaccins. Dat wil zeggen: ze maken gebruik van geïnactiveerde virussen, van de infectie waartegen het moet beschermen.

Zulke vaccins hebben een aantal belangrijke nadelen, zegt hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC: "Als er iets fout gaat bij het inactief maken van het virus, kan iemand ziek worden van het vaccin. In de westerse wereld kiezen we vanwege de veiligheid tegenwoordig liever voor vaccins waar geen complete gevaarlijke virussen inzitten."

Er is zelden zo snel een vaccin ontwikkeld als tegen corona. NOSop3 legt uit of dat veilig is: