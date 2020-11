RIVM: heel Nederland vaccineren gaat zeker een jaar duren

Ook praktische problemen spelen een rol bij de keuze voor een vaccin. Het Pfizer-vaccin is een RNA-vaccin, dat gebaseerd is op een stukje genetisch materiaal van het virus. Het moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius bewaard worden. Bij andere vaccins volstaat een minder lage temperatuur.

Van Vliet: "Eenmaal uit de koeling is het Pfizer-vaccin maar een aantal dagen houdbaar." Daarom leent het zich vooral voor grootschalig gebruik. Ouderen en kwetsbaren naar grootschalige locaties als een sporthal laten komen, is echter bijna uitgesloten.

Daarbij moeten mensen waarschijnlijk twee keer gevaccineerd worden met een tussenperiode van een paar weken. En misschien herhaalt zich dat een paar maanden later weer. Onduidelijk is hoe lang de vaccins tegen corona beschermen.

Wie gaat er prikken?

Grofweg denkt Van Vliet dat er drie groepen te onderscheiden zijn bij vaccinatie. Ouderen en kwetsbaren zullen het vaccin via hun eigen huisarts krijgen, anderen zullen op basis van hun beroep door hun arbodienst worden benaderd en de rest van de Nederlanders zal door de GGD worden gevaccineerd op locaties die daarvoor speciaal worden ingericht. Volgens Van Vliet zijn daarover de gesprekken gaande.

Wie precies de prikken moeten geven, zeker op grootschalige locaties, is nog onbekend. Vaccineren is in de wet een zogeheten voorbehouden handeling. Dat betekent dat die zelfstandig uitgevoerd mag worden door een arts of een verpleegkundig specialist. Gewone verpleegkundigen mogen vaccineren in opdracht van een arts onder toezicht.

De Europese Commissie bracht half oktober een advies uit aan alle lidstaten om te overwegen gepensioneerden en studenten in te zetten voor het vaccinatieprogramma. De GGD wil niet ingaan op dit vraagstuk: "Wij bereiden ons voor op vaccineren. Nu al details geven over die voorbereiding vinden we niet gepast. Er is namelijk nog geen officiële opdracht aan ons gegeven door het ministerie van VWS."

Het vervoer van een vaccin is een flinke logistieke uitdaging. De transportsector vertelt hoe dat aangepakt wordt: