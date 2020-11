Overnamegeruchten jagen KPN-koers omhoog

De koers van het aandeel KPN schoot vanmiddag flink omhoog na het bericht van persbureau Bloomberg dat KPN door de Zweedse investeerder EQT is benaderd met een overnamebod. Bloomberg baseert de informatie op anonieme bronnen.

Op de Amsterdamse effectenbeurs AEX stond het aandeel KPN even op een winst van 11 procent. Aan het slot was er een plus van 6,41 procent over.

Geruchten

Eind vorige maand sloot KPN-bestuursvoorzitter Joost Farwerck een mogelijke overname door een buitenlandse investeerder niet uit. Geruchten over een overname door EQT gaan sinds vorige maand rond.

EQT belegt in grote bedrijven, startups en infrastructuur. De investeerder kocht in Nederland onder meer delen van het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Ook is het eigenaar van het Amerikaanse glasvezelbedrijf Zayo.