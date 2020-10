KPN houdt deur open voor overnamegesprekken, 'maar is nu geen enkele reden toe'

Telecomprovider KPN sluit een mogelijke overname door een buitenlandse investeerder niet uit. "Mocht iemand zich melden, dan kunnen we daarmee praten als dat interessant is, maar ik zie daar nu geen enkele reden toe", zei topman Joost Farwerck bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Volgens persbureau Bloomberg broedt de Zweedse investeringsmaatschappij EQT op een deal. De investeerders zouden aan het rekenen zijn of een overname interessant is, al is nog niet zeker of het tot een bod komt.

Farwerck kan niet zeggen of er contact is geweest met de Zweden. "Nou, het zijn geruchten en ik doe geen uitspraken over geruchten. Dat heeft geen zin en ik heb geen enkele aanleiding om er iets over te roepen."

Hij wil wel iets zeggen over de kans dat KPN de komende jaren zelfstandig verder kan gaan. "KPN is een heel gezond bedrijf, we hebben onze schulden de afgelopen jaren afgebouwd. We laten een goed rendement zien. Dat maakt ons een interessante partij. Mocht iemand zich melden, dan kunnen we daarmee praten mocht dat interessant zijn, maar ik zie daar op dit moment geen enkele reden toe."

Extra belemmering

KPN is het laatste grote telecombedrijf van Nederland dat niet volledig in buitenlandse handen is. De laatste jaren waren er verschillende partijen geïnteresseerd om het bedrijf te kopen.

De meest concrete interesse was in 2012 van het Mexicaanse bedrijf America Movíl van miljardair Carlos Slim. Die overnamepoging stuitte op verzet, onder meer van het toenmalige bestuur van KPN en de politiek, waardoor de deal niet doorging.

In de tussentijd is er een extra belemmering voor een overname door een buitenlandse partij bijgekomen. Door nieuwe wetgeving kan de overheid overnames in de telecomsector terugdraaien als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar komen.

Minder toeristen

KPN maakte vanochtend bekend dat de omzet het afgelopen half jaar met 5,4 procent is gedaald. Bedrijven bespaarden meer op hun kosten en er werd minder verdiend aan vakantieverkeer. Nederlanders gingen minder op reis buiten de EU en er kwamen minder toeristen naar Nederland, waardoor KPN 15 miljoen euro aan dataroaming-inkomsten misliep.

Onderaan de streep bleef het resultaat, los van eenmalige meevallers, vrijwel gelijk. Dat komt omdat KPN op de kosten heeft bespaard. Het bedrijf gaf 15 procent minder uit aan personeel dan een jaar geleden en ook de komende kwartalen wordt er meer bezuinigd.