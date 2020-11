Gemeenten: uitstel nieuwe inburgeringswet teleurstellend

Gemeenten zijn zeer teleurgesteld over het uitstel van de nieuwe inburgeringswet. Zij zijn wel degelijk klaar voor de uitvoering van die wet. Dat laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten in reactie op het besluit van minister Koolmees van Sociale Zaken om de inburgeringswet zeker een half jaar uit te stellen.

Koolmees stuurde gisteren een brief naar de Tweede Kamer waarin hij de indruk wekte dat gemeenten nog niet klaar zijn voor de invoering. Zij zouden net als de overheidsinstanties IND, COA en DUO te druk zijn met de coronapandemie om de nieuwe werkwijze zorgvuldig in te voeren.

De inburgering van nieuwkomers, zoals vluchtelingen, zou vanaf 1 juli volgend jaar helemaal op de schop gaan. De regie voor de inburgering komt bij de gemeenten te liggen. Die nieuwe aanpak moet ertoe leiden dat nieuwkomers sneller hun weg in de Nederlandse samenleving vinden. Het gaat om inburgeringslessen, maar ook om het leren van de Nederlandse taal.

Onaangenaam verrast

Wethouder Peter Heijkoop van de gemeente Dordrecht is woordvoerder over de inburgering namens VNG. Hij zegt dat elk jaar uitstel problematisch is voor de snelle integratie van nieuwkomers. "Het duurt daardoor langer voordat mensen de taal goed beheersen en het vinden van een plek in de samenleving is dan ook moeilijker", aldus Heijkoop. "Mensen worden langer aan hun lot overgelaten en hun schulden lopen ook nog eens op."

Heijkoop dringt er namens de gemeenten op aan dat de minister maximale druk uitoefent op de uitvoeringsorganisaties om toch zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de nieuwe inburgering. Gemeenten zullen waar mogelijk wel al aan de slag gaan met de nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld door bestaande pilots uit te breiden.

De Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen zegt in een reactie onaangenaam verrast te zijn door het nieuws. Het uitstel van de wet is extra vervelend, omdat de stad juist volgend jaar dubbel zoveel statushouders moet opvangen.

Verdubbeling statushouders

Vorige week werd bekend dat gemeenten in 2021 27.000 statushouders moeten opnemen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. Hun inburgering zal door de vertraging op de 'oude manier' gebeuren.

"Dat draagt niet bij aan een goede inburgering", aldus Van Ooijen. "Bovendien zijn ze dan nog steeds aangewezen op dubieuze taalscholen". De gemeente Utrecht onderzoekt of de nieuwe werkwijze toch al volgend jaar kan worden ingevoerd.

Ook de Haagse wethouder voor integratie, Bert van Alphen, betreurt het uitstel van de wet. De gemeente Den Haag vreest dat de huidige groep inburgeraars op grote achterstand dreigt te raken in het huidige stelsel. Ook Van Alphen wijst op het verhoogde aantal statushouders dat de stad volgend jaar op moet nemen.

VVD-kamerlid Bente Becker vindt het uitstel zeer teleurstellend en onbegrijpelijk. Ze vraagt zich af waarom de minister de uitvoeringsproblemen niet eerder zag aankomen. "Nieuwkomers die zouden gaan integreren met een hoger taalniveau en meer werkervaring blijven nu in het oude, minder strenge stelsel. Dat is slecht voor hen en voor de samenleving als geheel", aldus Becker.