Vuurwerk mag niet, carbidschieten wel: leveranciers zien toename bestellingen

Ook Van Den Bosch is fervent carbidschieter, hij schiet al jaren met een vriendengroep. "Het is een traditie die van generatie op generatie wordt overgedragen. In grote vriendengroepen wordt vaak gestreden wie de luidste knal heeft of de grootste carbidbus heeft."

Regels afwachten

Volgens burgemeester Koelewijn is het wel nog even afwachten hoe het carbidschieten er dit jaar uit gaat zien. "Je moet natuurlijk 1,5 meter afstand houden. Dat is best wel een uitdaging. Het is de vraag of het überhaupt mogelijk is om carbidschieten dit jaar vorm te geven. Ik zeg dat het 'zonder meer' kan doorgaan, maar dan wel zonder meer tussen aanhalingstekens. We wachten de regels voor de jaarwisseling af."

De veiligheidsregio bespreekt oud en nieuw over twee weken. Dan zullen de regels rondom het schieten met carbid bekend worden.