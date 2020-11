Inspectie constateert veel misstanden bij pakketbezorgers

Negen van de tien onderaannemers van bezorgdiensten als PostNL en DHL hebben hun zaken niet op orde, constateert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een woordvoerder van de inspectie bevestigt berichtgeving hierover in NRC.

Misstanden in de branche blijken eerder regel dan uitzondering. Het gaat dan bijvoorbeeld om werklozen die een uitkering ontvangen en rijden op bezorgbussen of bezorgers zonder geldige verblijfspapieren. De inspectie onderzocht tachtig zogeheten onderaannemers, de mensen die via via de opdracht krijgen om het eigenlijke bezorgwerk te doen.

Het onderzoek is in 2019 begonnen en dit zijn de eerste bevindingen, zegt een woordvoerder tegen de NOS. De inspectie is over de resultaten in de gesprek met PostNL en is van plan om ook gesprekken aan te knopen met DHL, DPD en GLS.

In 2019 en 2020 zijn er in totaal 36 boetes opgelegd en nog eens 33 zaken zijn in behandeling. De verwachting is dat de meeste daarvan ook gaan leiden tot een boete.

'Pakketbranche erger dan horeca'

René Brand, projectleider bij de inspectie, zegt tegen NRC dat het lastig is om vast te stellen of de bezorgdiensten niet op de hoogte zijn van de problemen of dat ze het oogluikend toestaan "omdat de business door moet gaan". "Als je denkt dat de horeca een bende is, heb je de pakkettenbranche nog niet gezien, die is er veel slechter aan toe", zegt hij.

De pakketbezorgers zitten in de drukste periode van het jaar. Aan het einde van deze maand is het weekend met Black Friday en Cyber Monday, traditioneel dagen waarop veel mensen voor Sinterklaas en Kerst inkopen willen doen. Dit jaar wordt er gerekend op extra drukte vanwege de 'gedeeltelijke lockdown'.

PostNL laat aan NRC weten recent het jaarlijkse onderzoek naar schijnconstructies te hebben afgerond. Met vier bezorgondernemers is de samenwerking stopgezet omdat die niet konden aantonen dat zij hun zaken op orde hadden. DHL zegt tegen de krant zich niet te herkennen in de bevindingen. DPD wilde nog niet reageren.