Webwinkels en bezorgers zetten zich schrap voor extra drukke feestdagen

De afgelopen maanden zijn gebruikt om wél voorbereid te zijn. "Ik durf te stellen dat de piek die wij aankunnen een stuk hoger ligt dan de piek tijdens de 'intelligente lockdown' dit voorjaar", zegt Van Wees. Om dit te realiseren gaan rond de drukste verkoopmomenten alle distributiecentra open op zondag, worden er meer busjes en vervoerders ingezet en is er veel overleg met de webwinkels.

Webwinkels laten eveneens weten klaar te zijn voor wat komen gaat. "We werken op hoofdlijnen met verschillende scenario's", zegt Carolien van Brakel, bij Bol.com verantwoordelijk voor de feestdagenplanning. "We werken zo dat we heel makkelijk op en af kunnen schalen." De webwinkel kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen een bepaald assortiment uit te lichten.

Hetzelfde geluid is te horen bij Wehkamp en Coolblue, maar die geven hierover geen details. Mediamarkt zegt rond Black Friday 900 procent meer verkeer te krijgen naar de site dan op een reguliere dag en verwacht dit jaar 20 procent meer verkeer dan bij de editie van 2019.

Enorme bult aan bestellingen

Vervoerder PostNL heeft als gevolg van de lockdown dit voorjaar de capaciteit behoorlijk moeten opschroeven; in het tweede kwartaal was er sprake van een volumestijging van 25 procent. "Dat was echt een enorme bult", zegt Van Wees. "De grootste storm is daarna gaan liggen, maar dit najaar stappen we wel op een hoger niveau in." De bezorger verwerkt op piekmomenten in het feestdagenkwartaal anderhalf miljoen pakketjes per dag, zulke dagen zijn daarmee ook gevoeliger voor vertragingen van pakketten.