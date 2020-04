Vertraagd pakketje? Je bent niet de enige, er wordt heel veel online besteld

Doordat we massaal thuisblijven, doen we online ook meer aankopen. Die markt nu draait op volle toeren. Je ziet het aan meldingen bij webshops waarin staat dat het erg druk is en bezorging langer kan duren. Je ziet het ook bij supermarkten waar de vraag naar online bestellen zo groot is dat het veel moeilijker is om een tijdstip af te spreken voor bezorging.

Brancheorganisatie Thuiswinkel.org ziet in een aantal sectoren een forse toename. De grootste sprongen worden gemaakt bij de levensmiddelen en drogisterijen, zegt directeur Wijnand Jongen: "Bij supermarkten zien we een verdubbeling, dat kan niet veel harder. Daar zitten ze met capaciteitsproblemen. Bij drogisterijen zien we groeipercentages van 200 tot 400 procent." Ook de vraag naar sport- en tuinartikelen is flink toegenomen.

Meer klanten en vaker bestellen

Daarnaast ziet Jongen een nieuwe groep mensen die online aankopen doet. "Van de Nederlanders heeft 96 procent al eens iets online besteld, maar een deel daarvan doet dat slechts een of twee keer per jaar",zegt Jongen. "Die groep bestelt nu veel vaker. Ook senioren plaatsen steeds vaker bestellingen bij webwinkels." Verder neemt de frequentie waarmee bestellingen worden gedaan toe, zegt hij.