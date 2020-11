Eerste coronarekening gepubliceerd: 'Kosten worden groter dan de baten'

De aanpak om de coronacrisis te bestrijden is relatief duur ten opzichte van andere maatregelen om levens te redden. Dat is de conclusie van TU Delft-onderzoeker Bas Kolen, die als een van de eersten een kostenbatenanalyse over bestrijding van het coronavirus maakte. De berekening verschijnt vandaag in economentijdschrift ESB.

Het tijdschrift probeert al maandenlang een berekening te publiceren over de aanpak van het coronavirus. Tot vandaag wilde niemand zich eraan branden. Volgens hoofdredacteur Jasper Lukkezen vallen er bij de berekening van Kolen verschillende kanttekeningen te plaatsen, maar is het een startpunt voor een discussie.

"Niet iedereen voert deze discussie graag; het afwegen van levens, levenskwaliteit en economie is een netelige kwestie. Desalniettemin is het wel nodig", zegt hij.

Kolen maakt normaal gesproken dit soort berekeningen voor scenario's van overstromingen. "In de wereld van overstromingen en zorg zijn we gewend te werken met dit soort analyses, inclusief de waardering van mensenlevens, bij allerlei keuzes die we maken. Bijvoorbeeld bij hoeveel geld we uitgeven aan medicijnen, hoeveel geld we uitgeven aan waterkeringen."

Kosten lopen verder

In maart werd besloten om onder meer scholen, cafés, restaurants, pretparken en sportscholen tijdelijk te sluiten om zo het coronavirus te bestrijden. Uit de berekening van Kolen blijkt dat de kosten van de coronamaatregelen op blijven lopen, terwijl de baten - onder meer het aantal levens dat wordt gered - niet oploopt. "Met de informatie die er in maart was, was een lockdown een prima besluit", zegt Kolen. "Maar we zien nu de kosten verder stijgen. Aan het eind van jaar zijn de kosten grofweg een factor 5 tot 7 hoger dan de baten, afhankelijk van hoeveel doden er zijn voorkomen."

Niemand weet hoeveel doden er met de maatregelen zijn voorkomen. In de berekeningen van Kolen wordt uitgegaan van zes verschillende scenario's. In het zwartste scenario had het coronavirus tot 450.000 sterfgevallen geleid als er niet was ingegrepen, in het lichtste scenario gaat het om 115.000 doden. Alleen bij de donkerste scenario's wegen de baten nog op tegen de kosten, bij de vier andere scenario's liggen de kosten inmiddels hoger dan de baten.