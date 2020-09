Economen willen weten: hoeveel betalen we nu voor het redden van een leven?

In het buitenland zijn de eerste berekeningen gemaakt over hoeveel coronamaatregelen hebben gekost en hoeveel levens ermee zijn gered. In Nederland durven economen zo'n som nog niet te publiceren. Verschillende economen werkten er afgelopen maanden aan, maar haakten weer af.

"Balen", zegt Jasper Lukkezen, hoofdredacteur van economenvakblad ESB. Het overkwam hem al twee keer dat een econoom zo'n berekening in zijn blad wilde plaatsen, maar op het laatste moment terugtrok, zegt hij in NOS-podcast POEN.

"We wilden ze dolgraag publiceren", zegt Lukkezen. "Juist omdat ze heel belangrijke inzichten kunnen opleveren voor het maatschappelijk debat in Nederland." Een debat over de vraag: hoeveel hebben we over voor het redden van een leven tijdens de coronapandemie, en geven we daar op dit moment niet meer aan uit?

Rekenen op leven en dood

Hoewel het onderwerp gevoelig ligt, zijn dat soort maatschappelijke kostenbatenanalyses gebruikelijk voor economen. Bijvoorbeeld in de zorg, als bepaald moet worden welke medicijnen in een basispakket vergoed worden en welke niet. Dat wil niet zeggen dat de berekening voor de coronamaatregelen eenvoudig te maken is.

"Het is heel moeilijk om te bepalen wat de kosten en baten zijn", zegt Carl Koopmans, hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit en onderzoeksdirecteur bij economisch onderzoeksbureau SEO. Koopmans is één van de twee auteurs die zijn artikel op het laatste moment toch terugtrok, zegt hij in de podcast.