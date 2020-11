Grote groep experts waarschuwt: je gezondheid is nu nóg belangrijker

Er moet meer aandacht komen voor het belang van een gezonde leefstijl in coronatijd, schrijven 65 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties in een brandbrief aan het kabinet. Door bijvoorbeeld gezonder te eten, meer te bewegen en voldoende te ontspannen kunnen mensen hun immuunsysteem versterken. Volgens de deskundigen, onder wie Diederik Gommers (Erasmus MC) en Erik Scherder (Vrije Universiteit) kan dat ertoe leiden dat een corona-infectie minder ernstig verloopt.

Vooral voor mensen met overgewicht of obesitas is een gezonde levensstijl belangrijk, zegt Liesbeth van Rossum, eerste ondertekenaar van de brief. Van Rossum is hoogleraar obesitas, internist bij het Erasmus MC en voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Daarin zitten allerlei organisaties die betrokken zijn bij het beleid en de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas.

Niet zomaar 'laagje blubber'

Volgens Van Rossum is ook in de tweede coronagolf duidelijk te zien dat verreweg de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis of op de intensive care terechtkomen (ernstig) overgewicht hebben. "Het beloop van de ziekte is bij hen vaak ernstiger", zegt ze in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. Dat komt onder meer doordat mensen met overgewicht een chronisch minder goed functionerend immuunsysteem hebben.

"Vet is niet zomaar een laagje blubber", zegt Van Rossum. "Het is een orgaan waarin allemaal hormonen en ontstekingsstofjes worden gemaakt. Als je daar teveel van hebt, dan ben je gevoeliger voor bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten. Maar ook je immuunsysteem in het algemeen werkt dan minder goed."