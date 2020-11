Coronacrisis duwt steeds meer Schotten richting onafhankelijkheidswens

Dat geluid hoor je ook op straat in de grote winkelstraat in Glasgow. "Sturgeon staat met beide benen op de grond. Zegt waar het op staat. Dat is het verschil met Boris Johnson, die komt onbetrouwbaar over. Wauwelt vaak maar wat", zegt een vrouw.

En dat terwijl Schotland het qua cijfers amper beter doet dan Engeland. Het aantal coronabesmettingen en coronadoden per 100 duizend inwoners is slechts een fractie lager. Maar de afkeer van Boris Johnson maakt dat veel Schotten zich ondanks dat veel meer thuis voelen bij Sturgeon.

"Het verschil tussen Johnson en Sturgeon is dat Sturgeon uitstraalt dat ze Schotten echt wil helpen. Terwijl Johnson uitstraalt dat hij vooral bezig is om iedereen te vriend te houden", zegt een studente.

Volgens peilingen is de afgelopen maanden een op de vijf Schotten die in 2014 nog tegen onafhankelijkheid stemden nu van mening veranderd. 79 procent van de jongeren tot 25 jaar is voor onafhankelijkheid.

Afhankelijk van Johnson

"Wat opvalt is dat dankzij brexit, en nu corona, het economische argument minder zwaar weegt", zegt Curtice. "Terwijl dat in 2014 nog voor een meerderheid de doorslag gaf om tegen te stemmen. Veel economen zijn het er over eens dat een onafhankelijk Schotland het allesbehalve makkelijk krijgt."

Al is een nieuw referendum niet zo maar geregeld. Daar is de steun van het Britse parlement in Westminster nodig. En die staan niet te springen. Johnson heeft voortdurend gezegd dat er nog lang geen generatie voorbij is sinds de laatste volksraadpleging, refererend aan de woorden van Salmond. Dus dat hij er zijn goedkeuring niet voor zal geven.

Toch zal de druk op hem volgend jaar flink toenemen, zeker als de SNP van Sturgeon bij de regionale verkiezingen in mei voor het Schotse parlement een absolute meerderheid haalt. En daar heeft het met de huidige peilingen alle schijn van.

"Dat was in 2011, toen de SNP in Schotland voor het eerst een absolute meerderheid haalde, voldoende voor de toenmalige regering van David Cameron om een referendum toe te staan", zegt Curtice. "Er is precedent voor. En dat maakt het heel moeilijk voor de Britse regering om nee te zeggen tegen een nieuw referendum."