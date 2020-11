'Organisator' en financier genocide Rwanda voor VN-tribunaal in Den Haag

Ruim 25 jaar was hij op de vlucht, vandaag is hij voorgeleid voor een VN-tribunaal in Den Haag: Félicien Kabuga. Hij wordt ervan verdacht een belangrijke man achter de schermen te zijn geweest bij de volkerenmoord in Rwanda in 1994 van Hutu-extremisten. De steenrijke zakenman deed zelf niet mee aan de wreedheden, maar was wel een belangrijke organisator en financier ervan.

Kabuga werd rijk met koffie- en theeplantages en kreeg nauwe banden met de Hutu-regering van Rwanda; twee van zijn dochters trouwden met zonen van toenmalig president Juvénal Habyarimana. Hij stak zijn geld onder meer in de Interahamwe-militie. Deze groepering was voor een groot deel verantwoordelijk voor de moordpartijen (zie kader). Ook importeerde de zakenman op grote schaal machetes uit China, waarmee veel mensen werden gedood of verminkt.

Kabuga was ook een belangrijke drijvende kracht achter het populaire radiostation Mille Collines, dat door het verspreiden van haatberichten de moordpartijen aanwakkerde. Tutsi-burgers werden "kakkerlakken" genoemd en in de uitzendingen werd gemeld waar ze zich schuil zouden houden.

Most wanted

Juist omdat hij op zoveel verschillende manieren een rol speelde bij de genocide is hij volgens correspondent Elles van Gelder een heel belangrijke verdachte. "Een van de most wanted van het hele continent". De genocide was volgens haar geen spontane geweldsuitbarsting, maar een vooraf georkestreerd plan door een kleine extremistische elite.

"Kabuga zou een hele belangrijke rol hebben gespeeld in het op verschillende vlakken creëren van de voedingsbodem die allemaal geleid hebben tot zoveel slachtoffers", aldus Van Gelder.