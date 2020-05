Belangrijke verdachte van genocide in Rwanda opgepakt in Frankrijk

In de omgeving van Parijs is de Rwandese zakenman Félicien Kabuga opgepakt. Hij speelde mogelijk een hoofdrol in de massamoord op de Tutsi's en gematigde Hutu's in Rwanda in 1994, en was sindsdien spoorloos. Kabuga zou de genocide hebben gefinancierd, wat door hemzelf altijd werd tegengesproken.

Volgens de Franse autoriteiten woonde de 84-jarige Kabuga onder een valse identiteit in Asnières-Sur-Seine, in de buurt van Parijs. Hij werd vanochtend vroeg van zijn bed gelicht. Kabuga is de meest gezochte man van Rwanda, en de Verenigde Staten hadden een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding.

Kabuga wordt vermoedelijk op korte termijn overgebracht naar Den Haag, waar hij moet verschijnen voor het Internationaal Strafhof. "Deze arrestatie laat zien dat plegers van een genocide voor de rechter kunnen worden gedaagd, zelfs 26 jaar na hun misdaden", zegt hoofdaanklager Serge Brammertz van het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen, de opvolger van het Rwanda-tribunaal en het Joegoslavië-tribunaal.

Bij de Rwandese genocide kwamen in 1994 in honderd dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven. Kabuga is een Hutu.