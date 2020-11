Ministers gaan online niet in op vuurwerk, wel op Pieten in coronatijd

De premier had ook nog iets dat hij wilde rechtzetten. Na een vraag over de invloed van corona op de verkiezingen ging hij in op de sfeer in het kabinet, naar aanleiding van verhalen dat die om te snijden is.

"Er is veel te doen de laatste dagen over discussie in het kabinet", begon Rutte. "Het knettert soms flink, maar dat is juist goed", betoogde hij. Daar nog aan toevoegend dat de discussie niet langs partijlijnen loopt. "Het is niet zo dat de ministers van het CDA tegenover die van D66 of de VVD staan."

Daarna was er ook ruimte voor lichtere onderwerpen, zoals het ontbrekende horloge van Rutte, de vraag of Pieten niet gehinderd worden door de maatregelen bij het bezorgen van hun cadeaus en hoe president Trump hydroxychloroquine uitspreekt.

Zo ging dat over het horloge, de Pieten en Trump: