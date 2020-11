'Dijksma is warm en benaderbaar', Utrechtse raad positief over nieuwe burgemeester

In Utrecht is door nagenoeg alle politieke partijen positief gereageerd op de voordracht van Sharon Dijksma als nieuwe burgemeester. Dijksma wordt de derde vrouwelijke burgemeester van de Domstad. Het is de bedoeling dat ze nog dit jaar aan de slag gaat.

"De gemeenteraad heeft haar met volle overtuiging voorgedragen", zegt raadslid Heleen de Boer (GroenLinks), voorzitter van de vertrouwenscommissie. "Ze is warm en benaderbaar en kan mensen verbinden. Daarnaast heeft ze een heel breed netwerk en is ze zeer ervaren."

Jony Ferket, fractievoorzitter van D66: "Ik verwacht echt dat Sharon Dijksma de onafhankelijke burgemeestersrol op zich neemt. Ze is een open en doortastende dame."

Schaap met vijf poten

Ook Utrechtse oppositiepartijen zijn te spreken over de keuze voor Dijksma. VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen: "Je zoekt het schaap met de vijf poten. Ik weet niet of die bestaat, maar met Sharon Dijksma hebben we een hele goede gevonden. Ik heb er vertrouwen in dat ze voor iedereen in Utrecht een goede burgemeester kan zijn."

"Ik ben tevreden met deze burgemeester", zegt Henk van Deún van de PVV bij RTV Utrecht. "Ik hoop dat ze de Groningse nuchterheid meeneemt, de Twentse gastvrijheid en de bluf uit Amsterdam. Het is verder vooral belangrijk dat ze met haar hart naar Utrecht komt."



Vertrek uit Amsterdam

Dijksma is nu nog wethouder in Amsterdam voor de PvdA. Burgemeester Femke Halsema zegt namens het college: "De afgelopen jaren hebben wij Sharon leren kennen als een slimme, creatieve en voortvarende bestuurder waarmee het heel fijn samenwerken is. De stad en het college gaan haar missen, maar we zijn blij dat Utrecht zo'n goede en aardige burgemeester krijgt", schrijft ANP.

Ook Amsterdamse gemeenteraadsleden reageren op haar aangekondigde vertrek, meldt AT5. Partijgenoot en collega-wethouder Marjolein Moorman zegt trots te zijn op haar stap: "Ik ga haar natuurlijk wel vreselijk missen. Mijn geweldige maatje in het college. Utrecht mag echt in haar handen knijpen met deze kanjer."

Forum voor Democratie-raadslid Kevin Kreuger, die zich regelmatig uitsprak tegen de plannen van Dijksma, reageert in een Tweet: "Eerlijk is eerlijk, Je was zonder enige twijfel de meest daadkrachtige wethouder uit het college. Moet er niet aan denken wat voor verschrikkelijke dingen er met de stad waren gebeurd als je de portefeuille duurzaamheid onder je hoede had gehad."